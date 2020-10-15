شكرا لبحثكم عن خبر تسابق على الشراء ولم توقفهم الحرب .. قفزة جنونية في أسعار الأراضي في هذه المدينة اليمنية ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتسابق تجار الأراضي على الشراء باسعار جنونية في زمن الحرب والغلاء واختفاء الأموال وبمبالغ ضخمة .

في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع قفزت اسعار الاراضي بطريقة جنونية وغير متوقعة حيث وصل سعر اللبنة السكني الى ثلاثة مليون ريال يمني بعد ان كان سعره مائتين وخمسون الف ريال للبنة .

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يقول الحاج عبدالله علي المرغمي احد مصلحي الأراضي ان هناك اقبال كبير على شراء الاراضي وتسابق كبير واسعارها تفوق الخيال حيث قفز سعر اللبنة من 250 الف لتصل الى ثلاثة مليون .

واضاف ان الشراء مستمر ودون توقف وزحف كبير للشراء بشكل يومي.

ناشطون ابدوا استغرابهم من أين تأتي الاموال للشراء في ظل وضع الحرب والحالة الاقتصادية الصعبة وقد يكون رفع الايجارات بطريقة جنونية للشقق جزء من محاولة الاسثمار في ذلك بعد استقبال الالاف من النازحين.