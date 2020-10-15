شكرا لبحثكم عن خبر فيما يقام الجمعة دربي التلال والوحدة: اليوم .. الشعلة وشمسان يقصان شريط كاس الثورة 14 اكتوبر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / عمار مخشف

تنطلق عصر اليوم الخميس منافسات بطولة 14 أكثوبر لكرة القدم ، التي تقام البطولة المصغرة بمشاركة أربعة أندية وهي التلال والوحدة والشعلة وشمسان ، حيث تجمع المباراة الافتتاحية فريقي الشعلة وشمسان على ملعب ( الفقيد علي احمد العلواني ) التابع لنادي شباب المنصورة الرياضي ، وذلك تقام البطولة برعاية محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس ، تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن ، والتي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم بعدن ، وتأتي هذه البطولة بمناسبة الذكرى ال 57 لثورة 14 أكثوبر المجيدة.

حيث تجمع المباراة الإفتتاحية فريقي الشعلة وشمسان ، الفريق الأصفر ( الشعلة ) سيدخل اللقاء بقيادة المدرب الرائع خالد الزامكي الفريق الذي يتملك العديد من العناصر الشابه ، أما فريق شمسان بقيادة مدربهم السوري محمد ختام الذي سبق وإن درب الفريق الأول وحدة عدن في فترة بسيطة ، ومن المتوقع أن تشهد المباراة نوعا من الإثارة والتشويق من قبل الفريقين.

وتتواصل منافسات بطولة كأس 14 أكثوبر في عصر يومها التاني الجمعة بإقامة الدربي العدني الشهير الذي سيجمع فريقي التلال ووحدة عدن في مباراة ناريا ، فريق التلال بقيادة مدربه العمدة جمال نديم سيسعى بدخول اللقاء بتحقيق الفوز ولا غيره ،أما فريق وحدة عدن بقيادة المدرب قيس محمد صالح المدرب السابق لنادي التلال سيدخل اللقاء بعناصره الجيدين الذين سيسعون إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.