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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لحج.. مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في القبيطة

الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365

قُتلت امرأة في محافظة لحج (جنوب اليمن)، الأربعاء، برصاص قناص مليشيا الحوثي الانقلابية.



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وقالت مصادر محلية إن امرأة تدعى "منى علي عبدالله القباطي (63 عامًا) فارقت الحياة إثر إصابتها بطلق ناري من قناص تابع لمليشيات الحوثي المتمركز بأحد المواقع المطلة على قرية الشعيب بعزلة اليوسفيين بمديرية القبيطة.

وأشارت المصادر إلى أن المرأة تعرضت للقنص عندما كانت بجوار منزلها تقوم بجني محصول زراعي.

وبين الحين والاخر تتعرض مديرية القبيطة للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الحوثيين مخلفًا قتلى وجرحى مدنيين.