عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: إيران تدعم الحوثيين وتمنع المساعدات عن الشعب اليمني

الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعتها بلاده مع إيران، كانت مثمرة في مواجهة الإرهاب.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن "سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب، والسعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي طهران بأنها "تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وتأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وقال "إيران مسؤولة عن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية".

Advertisements

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن تدعم أمن حلفائها "في مواجهة تهديدات إيران"، مضيفا أن "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى".

وفي إطار متصل، أعرب بومبيو عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ الحكومة العراقية المزيد من الإجراءات لحماية سفارة بلاده في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف: "نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض".

وواصل بومبيو حديثه قائلا: "ميليشيات مارقة تستهدف ديبلوماسيين أمريكيين مهمتهم مساعدة شعب العراق".

واتهم إيران أيضا بدعم "الميليشيات العراقية" التي تستهدف البعثات الدبلوماسية"، وبمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره.