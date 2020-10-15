شكرا لبحثكم عن خبر سلطات مطار القاهرة تتحفظ على رجل اعمال يمني بحوزته أموال ضخمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اوقفت السلطات المصرية، الثلاثاء، رجل أعمال يمني بمطار القاهرة بتهمة حيازته مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة؛ وفقا لمصادر دبلوماسية يمنية متواجدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر ابراهيم الجهمي الملحق السابق لشؤون المغتربين بالسفارة اليمنية في القاهرة في نشر على صفحته بالفيسبوك، إن السلطات بمطار القاهرة استدعت رجل الأعمال اليمني والذي لم يحدد اسمه بموجب توجيهات أمنية خضع للتفتيش وحصل بحوزته على مبالغ مالية كبيرة لم يحددها .

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وأشار إلى أن السلطات المصرية رفضت السماح لرجل الأعمال اليمني الخروج بهذه المبالغ المالية والتي لم يحددها وتحفظت على هذه الأموال وما تزال التحقيقات جارية مع رجل الأعمال .

ويجرم القانون المصري عدم الإفصاح عن الأموال والاي يعتبرها ضمن عقوبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

جدير بالذكر أن القانون المصري كغيره من القوانين في الدول الأخرى لا يسمح لأي مسافر الخروج بمبالغ مالية تفوق الخمسة آلاف جنيه مصري والعشرة الآف دولار وهو ما يتوجب على الحاملين مبالغ مالية الإفصاح للجهات الأمنية قبل الدخول وتسجيل هذه المبالغ حتى يتمكن بالخروج بها.