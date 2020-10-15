شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق: جريمة قتل في لحج جميع اطرافها اطفال! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج/محمد السلامي:

وقعت بمنطقة العند جريمة قتل المتهم فيها أحد الأطفال والقتيل والمصاب بالحادث طفلان أيضا من نفس المنطقة .

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وفي تصريح لمصدر أمني بمديرية تبن قال العقيد عادل عبدالكريم الصبيحي مدير أمن تبن : يوالي مركز شرطة العند التحقيق في قضية القتل .حيث يجري التحقيق في هذه القضية وجميع أطرافها من الأطفال .

و سيتم تسليم القاتل من قبل اللواء بالعندالى مركز شرطة العند لاستكمال التحقيقات في ظروف وملابسات هذا الحادث .

ونقلت جثة الطفل القتيل القتيل إلى ثلاجة مستشفى ابن خلدون أما الطفل المصاب نقل إلى إحدى مستشفيات محافظة عدن .

وقال رئيس قسم التحقيق بأمن تبن عارف السقاف عن هذه القضية بحسب المعلومات الواردة من منطقة العند والذي إفادة بقيام أحد الأطفال بإطلاق الرصاص من مسدس كان في حوزته على اثنين من زملائة مما ادت تلك الطلقات إلى وفاة احد الاطفال ويدعى عبدالملك بن وديع والاخر يدعى طلال بن سمير وهو حاليا مرقد في العناية المركزة في احد مشافي عدن وفي حالة حرجة .