شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مقيم يمني يطالب بتغير اسمه من وضاح إلى إماراتي ووزارة العدل توافق والحكومة تتدخل .. وثائق وتفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق رسمية، عن طلب غريب من أحد اليمنيين المقيمين في الإمارات يتمثل في تغيير اسمه من وضاح إلى إماراتي.

ووفقا للوثائق فقد تقدم مواطن يمني مقيم في الإمارات واسمه وضاح محسن علي العفيفي بطلب تغيير اسمه إلى إماراتي من وزارة العدل حتى يتم استخراج جواز سفر وبطاقة شخصية بالاسم الجديد.

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وتظهر وثيقة موافقة وزارة العدل على تغيير اسمه وأمرت بنشر ذلك في الجريدة.

ورغم الموافقة أفادت مصادر مطلعة وفقا لكريتر سكاي أن جهات مسؤولة في الحكومة رفضت جواز السفر الجديد باسم إماراتي وأوقفت المعاملة وإلغاء الطلب.

*المشهد اليمني