شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يفرجون عن أمريكيين بوساطة عمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت جماعة الحوثي، الاربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020م ، على محتجزين أمريكيين، كانت تحتجزهما جماعة الحوثي في صنعاء.

وقالت وكالة أنباء عمان، انها تدخلت لدى جماعة الحوثي للإفراج عن الامريكيين.

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وأوردت الوكالة العمانة قولها: امتثالاً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم للمساعدة في الإفراج عن عدد من الرعايا الأمريكان في اليمن.

واستكمالاً للمساعي الإنسانية والسياسية للسلطنة ، قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتواصل مع الجهات في صنعاء، التي استجابت مشكورة لمساعي السلطنة ووافقت على الإفراج عن الأمريكان ونقلهم إلى السلطنة، على متن رحلات تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم”.