شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في ظهور جديد من داخل غرفة نومها.. الراقصة فيفي عبده تسابق الزمن لثبت ان جسدها مازال مثير ومغري وتنشر صورة فاضحة تجاوزت فيها كل ... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الراقصة المصرية فيفي عبده موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة وصفت بالفاضحة.

وظهرت فيفي عبده بالصورة الاخيرة التي نشرتها على حسابها بتطبيق الانستقرام، من داخل غرفة نومها وهي ترتدي فستان شفاف ضاغط على جسمها بشكل فاضح.

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كما كشف الفستان الذي ارتدته الراقصة فيفي عبده الجزء الأكبر من جسدها، وهو ما اثار حفيظة المتابعين الذين وصفوه بالفاضح، قائلين بأنه لا يناسب عمرها الذي شارف على السبعين عام.

وعلقت على الصورة احدى المتابعين وتدعى سارة بقولها :"عيب انتي انسانة كبيرة دلوقتي اختشي،" اما امين موسى كان له رأي مختلف وعلق بقوله: " يا جماعة كدا عيب وحرام وكل انسان حر في حياته مادام مش بيأذي احد وهي لو مش عاجباكم ليش تفعلو لصفحتها اضافة.

اما ريناد فعلقت على الصورة بقولها "اخيراً رجعتي من دولة الساحل الشقيقة، الحمدلله على السلامه، بس الصورة دي شكلها من 65 سنة يلا ربنا يديكي الصحة.



وكانت فيفي عبده قد ظهرت قبل يومين بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، وهي على البحر ترتدي فستان فاضح أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر.

وتسببت الصورة في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس عارية كشفت أجزاء كبيرة من جسدها. وعلقت عليها بقولها:” يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم اوي”

كما نشرت فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية. ظهرت فيه وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية “نسيت الطبطبة” وكانت ترتدي فستانا أسودا عاري الصدر أظهر تفاصيل جسدها.

يشار الى أن فيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية، من مواليد 24 أبريل 1953 . وُلدتْ لأب يعمل ضابط، وهو من رفض دخولَها عالمِ الفن والرقص فدفعها إلى أن تهرب مع خالها، ثم احترفتهما بعد ذلك.



تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل، وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات. وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” وأنجبا ابنتهما “هنادي”.