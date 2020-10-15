بدون متفوقين من المدارس الحكومية.. الحوثيون يعلنون نتائج الشهادة الأساسية 

أعلنت، جماعة الحوثي، الأربعاء، نتائج اختبارات الشهادة الأساسية للعام 2019 -2020 وأسماء الأوائل بمناطق سيطرتهم وسط غياب شبه تام للمدارس الحكومة.

ووفقًا لوكالة سبأ الحوثية، فإن نسبة النجاح وصلت إلى نحو 82,69 بالمائة... موضحة بأنه يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم ابتداءً من اليوم الخميس.

وأعلنت جماعة الحوثي عن أسماء أوائل شهادة المرحلة الأساسية... حيث تمكن طلاب وطالبات المدارس الخاصة من الاستحواذ على أعلى نسبة في الترتيبات الأولى وسط حضور باهت للمدارس الحكومة.

وأرجع مراقبون السبب في غياب المدارس الحكومية من المنافسة على المراكز الأولى في امتحانات الشهادة الأساسية إلى "تدهور العملية التعليمية في المدارس الحكومية، وإهمالها بشكل متعمّد".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عملت خلال السنوات الماضية على تدمير العملية التعليمية، ومنعت ومنعت صرف رواتب المعلمين، ما انعكس سلبًا على التعليم بمناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى تحريف المناهج الدراسية، وإقامة الأنشطة الطائفية بهدف تفخيخ عقول الطلاب وتفتيت النسيج الاجتماعي.

