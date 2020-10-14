شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة السفير هانس جروندبرج، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن.

واستعرض الرئيس القائد خلال اللقاء الجهود التي بذلها المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أكمل تسليم الوثائق اللازمة والخطط المطلوبة لتنفيذ آلية التسريع سواء في الجانب السياسي أو الجانب العسكري، بما في ذلك فصل القوات في محافظة أبين ونقلها إلى جبهات القتال، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة عدن.

كما ثمّن الرئيس جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على إيجاد حلول عاجلة من خلال تشكيل الحكومة المنتظرة والتي لا بد أن تمارس مهامها بشكل مباشر لرفع معاناة المدنيين وتوفير الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة أزمة انهيار العملة، مشدداً على ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه دعم محافظ العاصمة عدن.

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وأكد الرئيس الزُبيدي على موقف المجلس الداعم للمبعوث الأممي مارتن غريفثتس وجهوده لإحلال السلام، مشيراً إلى ضرورة مشاركة المجلس في كافة تفاصيل العملية السياسية بدءاً بمناقشة ملف الإعلان المشترك وانتهاءً بمشاورات العملية السياسية النهائية.

من جانبه عبر السفير هانس عن دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بموقف المجلس الانتقالي الجنوبي وتعاطيه الإيجابي مع جهود السلام كافة.

حضر اللقاء عضو هيئة الرئاسة نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات الأستاذ علي الكثيري، وعضو هيئة الرئاسة عضو وحدة شؤون المفاوضات الأستاذ عبدالرحمن اليافعي، ونائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الأستاذ محمد الغيثي، والأستاذ عادل مطلق عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية.