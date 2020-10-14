اخبار الخليج / اخبار اليمن

اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس

متابعات_ الخليج 365

شاركت اليمن ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم، في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس في الدول العربية، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

Advertisements

 

واستعرض الوزير لملس، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لبدء العام الجديد، وتجهيز المدارس عن طريق تعقيمها وتطهيرها وتأمين أدوات ومستلزمات التباعد الاجتماعي.

 

ولفت الى ان الوزارة وضعت عدة خيارات مع بدء التعليم لتنظيم الدراسة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرا الى التحديات والصعوبات التي تواجه بدء الدراسة واستمرارية التعليم، وعلى رأسها نقص المعلمين، ونقص الكتاب المدرسي، ونقص المباني المدرسية، ما ادى الى الازدحام وكثافة الطلاب في الفصول الدراسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا