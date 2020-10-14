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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شاركت اليمن ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم، في الاجتماع الوزاري الاقليمي حول العودة الى المدارس في الدول العربية، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
واستعرض الوزير لملس، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لبدء العام الجديد، وتجهيز المدارس عن طريق تعقيمها وتطهيرها وتأمين أدوات ومستلزمات التباعد الاجتماعي.
ولفت الى ان الوزارة وضعت عدة خيارات مع بدء التعليم لتنظيم الدراسة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرا الى التحديات والصعوبات التي تواجه بدء الدراسة واستمرارية التعليم، وعلى رأسها نقص المعلمين، ونقص الكتاب المدرسي، ونقص المباني المدرسية، ما ادى الى الازدحام وكثافة الطلاب في الفصول الدراسية.
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