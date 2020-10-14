شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يشارك في احتفال قناة عدن بمناسبة ثورة اكتوبر ويشيد بدور القناة في صناعة الوعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام وزير الإعلام معمر الإرياني مساء اليوم الأربعاء بزيارة إلى قناة عدن الفضائية في مقرها المؤقت بمدينة جدة السعودية شارك خلالها طاقم القناة احتفالاتهم بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.



ونقل الوزير الارياني تحيات وتقدير فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لطاقم القناة ومن خلالهم الى ابناء العاصمة المؤقتة عدن وكافة ابناء ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة، مشيدا باهتمام ورعاية فخامة الرئيس للاعلام الرسمي الذي يمثل صوت الشرعية والدولة والشعب اليمني قاطبة.

وأكد الارياني خلال الزيارة التي رافقه فيها القنصل العام لبلادنا عميد السلك الدبلوماسي بجدة السفير علي محمد العياشي ووكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي وجمال مهدي الملحق الإعلامي بقنصلية بلادنا في جدة، حرصه على التواجد والمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم الوطني الخالد بقناة عدن الفضائية باعتبارها صوت الثورة الأول منذ إنشاءها في العام 1964م.

وهنأ الارياني بهذه المناسبة الوطنية كل الاعلاميين العاملين في قناة عدن وفي كافة القنوات الفضائية الرسمية والاعلام الاهلي والخاص المساند للشرعية على مواقفهم البطولية في مقارعة الانقلاب الحوثي الفاشي.

وأكد الارياني بأن الاعلام الحر والوطني تصدر منذ الوهلة الأولى جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران وقد نال الاعلاميين الكثير من الاذى وتعرضوا للكثير من الضغوطات والاغراءات الا أن صمودهم كان له الاثر الكبير في ايصال رسالة الشرعية وصناعة الوعي الوطني المدرك لخطورة المليشيات الانقلابية والمتمردة.

وأشار الوزير الى ان العاصمة المؤقتة عدن عدن على موعد في الايام القادمة مع التنمية فتنفيذ اتفاق الرياض يضمن ويؤمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها وبالتالي عودة الخدمات والامن والاستقرار.

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وثمن الوزير الدور الذي تقوم به قناة عدن في صناعة الوعي وفضح جرائم المليشيات الانقلابية وإيصال صوت الشرعية، وحث العاملين في القناة على مضاعفة الجهد على طريق استعادة الدولة.

وخلال الزيارة استمع وزير الإعلام من رئيس قطاع قناة عدن الفضائية فارس عبدالعزيز صلاح إلى شرح عن طبيعة العمل في القناة والصعوبات التي تواجه طاقم العمل في ظل الإمكانات المتواضعة وما يقومون به من جهود كبيرة في إيصال الرسالة الإعلامية بكل مهنية واحترافية تبرز دور وموقف الشرعية في مواجهة الزيف والأكاذيب التي تمارسها مليشيات الحوثي الإنقلابية، وأبدى وزير الإعلام تفهمه الكبير لمطالب موظفي القناة واعدا بتحسين أوضاعهم والعمل على إيجاد حلول وفق الإمكانيات المتاحة.

ودعا الوزير الى استلهام قيم الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر والمضي على درب الثوار الاحرار الذي ضحوا بدمائهم في سبيل عزة وكرامة واستقلال اليمن.

وأشاد الوزير بما يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم للشرعية والدولة اليمنية على كافة المستويات والذي امتزجت فيه الدماء اليمنية والسعودية الزكية في مواجهة المشروع الايراني الذي يحاول اختطاف اليمن من محيطه العربي وتحويله الى بؤرة لتنفيذ مخططاته الخبيثة في زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة.

من جهته عبر القنصل العام في جدة السفير علي العياشي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال الذي اقامته قناة عدن بهذه الذكرى العظيمة، متمنيا لطاقم القناة التوفيق والنجاح.

وهنأ العياشي القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولكافة ابناء الشعب اليمني، مترحما على شهداء الثورة الذين ضحوا في سبيل الحرية والكرامة.

فيما عبر رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية فارس عبد العزيز عن اعتزازه وتقديره بمشاركة وزير الاعلام في الحفل الذي اقامته القناة بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا على مواصلة الجهد الابداعي وفق موجهات ومحددات الخطاب الاعلامي الرسمي وبما يعزز حضور الدولة ويقويها.