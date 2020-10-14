- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء 23 ميكا يحتفل بالعيد الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظمت قيادة اللواء 23 ميكا احتفالاً جماهيرياً بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بمشاركة قيادة السلطة المحلية بمديرية العبر.
وأشار قائد اللواء 23ميكا العميد الركن عبدالله معزب، إلى مكانة هذه الذكرى في نفوس الشعب اليمني، والتي تمكن من خلالها من طرد الاستعمار البغيض، والانعتاق من الاستبداد والاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.
ودعا الى استحضار واستلهام نضال وشجاعة مناضلي واحرار ثورة ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر، للسير في درب الحرية والقضاء على كل اشكال الاستبداد والتخلف والجهل التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية العودة باليمن الى العهد البائد.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء 23 ميكا يحتفل بالعيد الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.