اللواء 23 ميكا يحتفل بالعيد الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت قيادة اللواء 23 ميكا احتفالاً جماهيرياً بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بمشاركة قيادة السلطة المحلية بمديرية العبر.

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وأشار قائد اللواء 23ميكا العميد الركن عبدالله معزب، إلى مكانة هذه الذكرى في نفوس الشعب اليمني، والتي تمكن من خلالها من طرد الاستعمار البغيض، والانعتاق من الاستبداد والاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.

ودعا الى استحضار واستلهام نضال وشجاعة مناضلي واحرار ثورة ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر، للسير في درب الحرية والقضاء على كل اشكال الاستبداد والتخلف والجهل التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية العودة باليمن الى العهد البائد.