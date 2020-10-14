الجيش الوطني في باقم يحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفل أبطال الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بعرض عسكري مهيب بحضور قادة وصف ضباط وافراد محور أزال.

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واكد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، على ما تمثله ثورة الـ 14 من أكتوبر، في نفوس الشعب اليمني، والذاكرة اليمنية، حيث رسخت قيم الكرامة والحرية والإباء والثورة، وفيها دك الثوار صرح المستعمر الغاشم، وأشرق عهد جديد في تأريخ الوطن.

وجدد العميد الحارثي العهد باسم محور آزال، على السير على درب المقاومة والكفاح لحين استعادة بقية المحافظات ومؤسسات الدولة، من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.