- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني في باقم يحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتفل أبطال الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بعرض عسكري مهيب بحضور قادة وصف ضباط وافراد محور أزال.
واكد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، على ما تمثله ثورة الـ 14 من أكتوبر، في نفوس الشعب اليمني، والذاكرة اليمنية، حيث رسخت قيم الكرامة والحرية والإباء والثورة، وفيها دك الثوار صرح المستعمر الغاشم، وأشرق عهد جديد في تأريخ الوطن.
وجدد العميد الحارثي العهد باسم محور آزال، على السير على درب المقاومة والكفاح لحين استعادة بقية المحافظات ومؤسسات الدولة، من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني في باقم يحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.