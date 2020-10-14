السفارة اليمنية في موسكو تنظم مؤتمر حول الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت السفارة اليمنية في روسيا بالتعاون مع معهد الاستشراق بموسكو اليوم مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة الاحتفال باعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.



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وتحدث السفير احمد الوحيشي في الحفل المؤتمر الذي شاركت فيه عدد من السفارات العربية والأصدقاء الروس، عن اهمية الاحتفال باعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 من اكتوبر المجيدتين والتي لهما قيمة ومعنى في حياة الشعب اليمني.

ونوه بتضحيات اليمنيين من اجل الحفاظ على النظام الجمهوري والدفاع عن الحكومة الشرعية.. مؤكدا ان النصر حليف الشعب اليمني..معبرا عن ادانته لجرائم مليشيات الحوثي السلالية التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمنيين وبطريقة اشد وطأة من الاساليب التي مارسها اسلافها في النظام الامامي الكهنوتي.

من جانبه تحدث كببر الباحثين في معهد الاستشراق الدكتور فيتالي ناؤمكين عن تاريخ الصداقة اليمنية الروسية التاريخية التي تمتد لاكثر من تسعة عقود واشاد بالنسخة الروسية من كتاب السفير بعنوان " تسعون عاما من العلاقات اليمنية - الروسية " والتي بصدورها الى جانب النسخة العربية ستغني المكتبة العربية والروسية والمهتمين بتطور العلاقات بين البلدين الصديقين.