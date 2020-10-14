أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

مناضلون وسياسيون حضارم "لليمن العربي": ثورة 14 أكتوبر فخر ولكل أبناء الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/506603/ شاهد.. الرئيس حيدر العطاس يستقبل السفير البريطاني لدي بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/506622/ الحديدة.. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي شرق المدينة https://www.elyamnelaraby.com/506638/ عمليات إغارة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة في قطاع الفاخر شمال غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/506639/ الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم معاناة اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/506644/ Advertisements فرق طوارئ الهلال الإماراتي تستقبل بالخوخة النازحين من الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/506647/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء مدينة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/506648/ رئيس الوزراء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/506657/ برنامج نزع الألغام ينفذ عملية اتلاف لكميات من الألغام والعبوات الناسفة https://www.elyamnelaraby.com/506666/ الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الإنساني للسعودية والإمارات تجاه الشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/506671/ الإنتقالي يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر بحفل خطابي وفني وتراثي بهيج.. صور https://www.elyamnelaraby.com/506673/

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