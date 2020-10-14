لجنة الأسرى تدعو لاستقبال المحررين عصر غد الخميس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أكد مصدر باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن الاستقبال الشعبي لأيطال الجيش واللجان الشعبية المحررين من سجون العدوان سيكون عصر يوم غدٍ الخميس.

وقال المصدر لوكالة سبأ “إن الاستقبال الشعبي لأبطالنا المحررين سيكون عصر غدٍ الخميس في شارع المطار بدءً من دوار قاعدة الديلمي الجوية”.

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