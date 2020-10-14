23 غارة جوية على الجوف ومأرب وصعدة وحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الأربعاء، 23 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 13 غارة جوية على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب و6 غارات على منطقة الخنجر وغارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأضاف المصدر طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرض في محافظة حجة وغارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة.