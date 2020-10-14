شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية .. توجة تحذير عاجل وهام إلى كافة المواطنين والوافدين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا مهمًا للمواطنين والوافدين.

وطالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت "الجوازات"، أن ذلك يضمن عدم تعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وأشارت إلى أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة اليوم، ‏عبر ‎تطبيق "اعتمرنا"، حيث سيتم استقبال المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وتتضمّن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% "15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم" من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30% "6 آلاف معتمر في اليوم"، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.