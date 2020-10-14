قرار حكومي : بإيقاف صرف المرتبات في تعز والحديدة واستثناء محافظة واحدة فقط

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عدن - ياسمين التهامي - أوقفت وزارة المالية بحكومة الشرعية صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخارجة عن ادارتها. و كانت وزارة المالية بـ’’عدن‘‘ تصرف مرتبات بعض موظفي الدولة في بعض المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ، منها تعز و الحديدة، عبر بنك الكريمي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل Advertisements سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي “شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟! شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد و مؤخرا استثنت مالية حكومة الشرعية محافظة البيضاء. و قال أحمد الحاج مراسل وكالة اسوشيتد برس الأمريكية باليمن، ان بنك الكريمي تلقى الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين أول 2020، توجيهات من وزارة المالية بعدن بصرف مرتبات الموظفين في محافظة البيضاء، دون غيرهم من الموظفين في المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ. مشيرا إلى أنه لم يعرف اسباب استثناء محافظة البيضاء.

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