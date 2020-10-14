شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : عيسى العذري يشعل مواقع التواصل الإجتماعي وهو يحتفل بمناسبة بذكرى 14 أكتوبر من داخل برميل قمامه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل فيديو لعيسى العذري مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن اثناء احتفالة بالذكرى لـ 57 لقيام ثورة 14 أكتوبر المجيدة بطريقته الخاصة .

واظهر الفيديو الناشط الاعلامي والمؤتمري عيسى العذري في احتفاله بذكرى 14 أكتوبر من داخلبرميل قمامه وهو يرقص احتفالا بذكرى ثورة أكتوبر وتحرير الجنوب من الاحتلال البريطاني .

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ووجه رسالة ساخرة في رده على أحد المارة والذي سأله عما يعمل داخل صندوق النفايات فأجابه بأنه كان من قبل يحتفل اليمنين بمناسبة هذه الذكرى وتحرير الجنوب من الاحتلال البريطاني في الحدائق والمتنزهات

وأضاف بأنه الوضع اليوم قد تغير فقرر الاحتفال في برميل النفايات حيث كان من قبل لدينا دولة محتلة واحدة هي بريطانيا أما اليوم فالجنوب تحتله 17 دولة وطالب الرئيس هادي بتوفية عدد الدول المحتلة للجنوب لعشرين دولة بمناسبة 2020م