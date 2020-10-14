شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل في الجوف هو ضابط ارتباط بلجنة الانتشار RCC والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، الأربعاء 14 اكتوبر- تشرين الأول للعام 2020م، مقتل قائد عسكري رفيع بمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت جماعة الحوثي ان العميد أحمد جابر المطري، قتل في اشتباكات مع القوات الحكومية، دون مزيد من التفاصيل، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعه في الجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل

شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي

في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين

مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل

Advertisements

سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي

“شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو

شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟!

شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

والمطري وهو عملياً قائد لواء قوات خاصة للحوثيين، وضابط رفيع في فريق ارتباط جماعة الحوثي لدى لجنة إعادة الانتشار الأممية RCC في الحديدة.

وكانت الوحدة التابعة لجماعة الحوثي التي يقودها المطري تقاتل في الساحل الغربي وقبل شهور نقلت إلى محافظة الجوف مع اشتداد المعارك هناك.

*مارب برس