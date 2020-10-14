مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل في الجوف هو ضابط ارتباط بلجنة الانتشار RCC

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، الأربعاء 14 اكتوبر- تشرين الأول للعام 2020م، مقتل قائد عسكري رفيع بمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وقالت جماعة الحوثي ان العميد أحمد جابر المطري، قتل في اشتباكات مع القوات الحكومية، دون مزيد من التفاصيل، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعه في الجوف.
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والمطري وهو عملياً قائد لواء قوات خاصة للحوثيين، وضابط رفيع في فريق ارتباط جماعة الحوثي لدى لجنة إعادة الانتشار الأممية RCC في الحديدة.
وكانت الوحدة التابعة لجماعة الحوثي التي يقودها المطري تقاتل في الساحل الغربي وقبل شهور نقلت إلى محافظة الجوف مع اشتداد المعارك هناك.
*مارب برس
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