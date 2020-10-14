شكرا لمتابعة خبر عن يمني : يكشف عن مبادرات مجتمعية وظفت تطبيقات الانترنت والهاتف المحمول في التوعية من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف باحث يمني عن مبادرات مجتمعية وظفت تطبيقات الانترنت والهاتف المحمول في التوعية بخطر فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث حاتم الصالحي، ونشرت بمجلة “بحوث العلاقات العامة في الشرق الأوسط”، أطلع عليها المشهد اليمني ، بأن “المبادرات المجتمعية التي وظفت تطبيقات الإنترنت والهاتف المحمول، لعبت دوراً كبيراً في توعية اليمنيين باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا”.

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وأشارت الدراسة الى أن المبادرات المجتمعية التي نفذها ناشطون في مختلف المناطق اليمنية خلال الموجة الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجد في اليمن، ساهمت في الحد من تفشي الفيروس.

وسجلت آخر الإحصائيات الرسمية إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت، فيما لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة، بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها، فيما لم تعلن سلطات مليشيا الحوثي عن أية حالات إصابات أو وفيات ناتجة عن الفيروس.

*المشهد اليمني