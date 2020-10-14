شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسروال ملتصق بجسدها.. منة عرفة تستعرض أردافها وتلهو مع جمل وسط الصحراء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد بمنصة التواصل الإجتماعي الشهيرة "إنستغرام"، بمقطع فيديو قصير للفنانة الشابة منة عرفة ، وهي وسط الصحراء.

وظهرت الفنانة عرفة ، في مقطع الفيديو المتداول، مرتدية سروالا وفانيلة باللون الأحمر، ملتصقان بجسدها، وتسريحة شعرها تدثر ظهرها وصدرها، وهي تلهو مع جمل في الصحراء وتستعرض جمالها واردافها أمام عين الكاميرا.

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وأبدى رواد منصة إنستغرام، إعجابهم الشديد بالإطلالة الجريئة للفنانة منة عرفة ، وعبروا من خلال حزمة تعليقات ، عن حبهم لها .. كما طلب منها بعضهم ، الموافقة على الزواج وتغزلوا بجمالها وقوامها ورقتها..

وكانت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، على منصة إنستغرام، قد نشرت مؤخراً، مجموعة صور للفنانة منة عرفة ، وهي بالمايوه والسجارة بيدها في بعض تلك الصور.

وأثارت الصور موجة جدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي التي تداولتها عقب نشرها على "إنستغرام" ، وعلقوا عليها بعبارات وكلمات وإيموجات غزل بالفنانة الجميلة، بالإضافة إلى نقد عدد آخر لإطلالاتها الجريئة، وسخرية من تعريها للإثارة . حسب قولهم.

وبدت الفنانة المصرية الشابة ، في الصور شبه عارية جوار حمام سباحة وعينيها تنظر مرة إلى جوار عين الكاميرا ، ومرة تصوبهما إلى الكاميرا .

الصور المتداولة سبق وأن تم نشر بعضها على حساب الفنانة عرفة في منصة إنستغرم، في وقت سابق وحظيت بتفاعل كبير من قبل متابعيها حينها، إلا أنها حذفتها بعد نحو ثلاثة أيام من نشرها.

وقالت منة عرفة، في تصريحات صحفية سابقة ، إن تلك الصور تمت سرقتها من على هاتفها المحمول، وأنها فوجئت بانتشارها، مضيفة بأنها لم تنشر الصور وأنها تفاجأت بظهورها على الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة المصرية الشابة ، الجدل، بل سبق وان وضعت نفسها في مرمي الجدل والشائعات منذ عدة سنوات بسبب إطلالاتها الجريئة التي تشارك بها متابعيها عبر إنستغرام، وكذا لقاءاتها بعدد من الفنانين ورواد منصات السوشال ميديا، الشباب، ومنهم على سبيل المثال اليوتيوبر الشهير علي غزلان الذي نشر قبل وقت قصير صورة تجمعه بها، وعلق عليها قائلاً : "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، الأمر الذي دفع البعض لطرح تساؤلات حول وجود قصة حب بينهما، إلا أن الثنائي نفى الأمر تماماً، ثم عاودا لقاءاتهما ببعضهما البعض، وظهرا معا في مقطع فيديو نشرته منة عرفة من خلال خاصية الاستوري عبر "إنستغرام".

منة عرفة بدأت انطلاقتها الفنية من خلال دور سعاد حسني فى مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، ليتم ترشيحها بعد ذلك من قبل نجمة العمل للمشاركة فى فيلم "مطب صناعي" أمام الفنان أحمد حلمي، والمخرج وائل إحسان.

وبعد نجاحها فى العملين السابقين، انضمت لأسرة مسلسل "راجل وست ستات"، لتحقق نجاحا كبيرا مع الفنانين أشرف عبد الباقى وسامح حسين، لتتوالى العروض عليها بعد ذلك وتشارك فى عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية منها فيلمي "الحب كدة" و"حلم العمر" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم "آخر كلام" مع حسني حسني ومدحت تيخة، و"البيه رومانسي" مع محمد عادل إمام، وغيرها الكثير.

وشاركت في يناير الماضي بفيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوي ، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجى، فيما ظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف وهم : وفاء عامر وطارق عبد العزيز وسليمان عيد، وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وعرض لها مؤخرا مسلسل "بحر"، من بطولة ماجد المصري ومحمد دياب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت منة عرفة خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80" وهو عمل درامي جمع عدد من الفنانين مثل إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين ومحمد عادل ونهى عابدين وأخرين.