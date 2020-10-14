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صنعاء - ياسمين الخيامي - جامعة السعيد تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في توصيف المقررات الدراسية

حرصآ من قيادة الجامعة في تسريع خطوات الجامعة نحو الريادة والتميز وكخطوة رئيسية تأتي في إطار تطوير وتحديث برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية قي سبيل تحقيق أهدافها وجودة مخرجاتها والربط بين متطلبات التنمية والنهوض بالمستوى التعليمي واعداد الكفاءات المؤهلة والمتخصصة وتحت اشراف الأستاذ الدكتور / آدم الشميري - رئيس الجامعة نظمت وحدة الجودة والإعتماد الأكاديمي دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة خاصة بتوصيف المقررات الدراسية ضمن برنامج تطوير البرامج الأكاديمية.

وفي إفتتاح الدورة التدريبية القى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الشميري كلمة رحب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما لها من أثر في توصيف المقررات الدراسية مشيرٱ الى أن جامعة السعيد تسعى نحو الريادة والتميز وتخريج كوادر قادرة على المنافسة تساهم في عملية البناء المعرفي وتنمية المجتمع في كافة مجالات الحياة وفقآ لبرامج أكاديمية حديثة ومتطورة.

الأستاذ الدكتور عبد الرقيب السماوي.- عميد وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة تطرق في كلمته الى أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتجويد البرامج والمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي ووفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية 2021 - 2025م التي تضمنت أهدافها العمل على تطوير البرامج الأكاديمية وتحديثها وفقا لخصائص العصر ومتطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية، وتخريج كوادر متخصصة قادرة على المنافسة بما يؤكد قدرة الجامعة على تحقيق شعارها ( جامعة السعيد ريادة وتميز)، موضحا ان الهدف من تنظيم الدورة هو اكساب المتدربين المعارف والمعلومات والمهارات والقدرات المتعلقة بتوصيف، المقررات الدراسية.

وقد تخللت فعالية الدورة المناقشات والحوارات وتبادل الخبرات بين المدرب والمتدربين وكذا بين المتدربين أنفسهم.

هذا وقد استعرض مدرب الدورة الأستاذ الدكتور عبد الرقيب السماوي عميد وحدة الجودة والإعتماد الأكاديمي في الجامعة، والخبير الوطني في مجال الجودة والتخطيط الاستراتيجي عدد من المحاور الرئيسية في مجال وصف المقرر الدراسي موضحا كيفية توصيف المقرر في كل مكون من مكونات قالب التوصيف المعتمد من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الجامعي الوطني والمتمثلة في المعلومات العامة المقرر ووصف المقرر والمخرجات العامة والمخرجات التفصيلية ومواءمتها مع استراتيجيات التدريس واستراتيجية التقويم لكل مخرج، وايضا المحتوى النظري والعملي المقرر ، وكذلك الأنشطة والتكليفات وتقييم المقرر بالإضافة إلى المصادر العلمية،وكذا السياسات العامة للمقرر .

وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين من اعضاء هيئة التدريس في الدورة بالشهادات من قبل الأستاذ الدكتور / آدم الشميري. رئيس الجامعة .

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