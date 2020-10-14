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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحزن يسيطر على ابناء سلطنة عمان بعد تلقيهم هذا الخبر الكارثي من اليمن

لقي الـ شاعر العماني، أحمد بن بله الحريزي، مصرعه في اليمن حيث قُتل في ظروف غامضة، يوم السبت الماضي. وقال موقع “بوابة الأخبار” العماني، إن مقتل الحريزي جاء بشكل مفاجئ بعد مسيرة أدبية وعلمية كبيرة في سلطنة عمان ودول الخليج. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: ملح الطعام اذا اضفته للماء واستشقت بخاره فستحصل على 6 فوائد صحية في كل اجزاء جسمك عبد الباري عطوان يهاجم اجهزة المخابرات السعودية ويكشف الخطوة السعودية الخطيرة للتطبيع مع اسرائيل ( نص ماقاله عطوان ) الحزن يسيطر على ابناء سلطنة عمان بعد تلقيهم هذا الخبر الكارثي من اليمن طارق عفاش يوجه ضربة موجعة للحوثيين والاعلان رسميا عن مصرع"أبو علي" في الساحل الغربي ايران تتجاهل قطر وتقدم عرضا مغريا لهذه الدولة الخليجية في حادثة غريبة: إمرأة يمنية تزوجت إبن عمها و بعد ثلاث سنوات.. إكتشفت الكارثة !

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السلطات السعودية تعفي المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم والغرامات وتسمح بعودتهم الى المملكة للعمل فيها 8 انواع من الاطعمة تحمي قلبك وتحارب 4 أمراض فتاكة من جانبه صرح المهندس سعيد بن سالم الحريزي: “فقد الوطن الشاعر والأديب أحمد بن بله الحريزي صاحب الكلمات الوطنية. “عمان أعظم علم للسلم والجيران” أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته”. وأضاف المهندس سعيد على تويتر أن الشاعر أحمد بن بله الحيزي مواطن عماني كان في اليمن، وبلغهم خبر وفاته صباح السبت الماضي “لكن إلى الآن الأسباب غير معلومة والقاتل غير معروف”. بينما ووصف سعيد بن سالم خبر وفاة الشاعر أحمد بن بله بـ”الصاعقة على جميع معارفه ومحبيه في عمان واليمن وكل الدول العربية”. داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته. كما وقال الموقع إن قصائد الشاعر أحمد بن بله الحريزي كانت وطنية بامتياز، كونه حمل أمانة الوطن وتعمق. في العشق له وفاق تجسيد الشعراء في التعبير عن هذا الشعور، وفق متابعيه.

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