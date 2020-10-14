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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يوجه ضربة موجعة للحوثيين والاعلان رسميا عن مصرع"أبو علي" في الساحل الغربي

لقي قياديان في صفوف جماعة الحوثي الانقلابية، مصرعهما في الدريهمي جنوب الحديدة ، بنيران مدفعية القوات المشتركة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن القياديين في جماعة الحوثي المدعوين أبو محمد الحليصي وأبو عبد الملك، لقيا مصرعهما مع عدد من عناصر الجماعة بنيران مدفعية القوات المشتركة في الدريهمي، أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم على المناطق المحررة.

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طارق عفاش يوجه ضربة موجعة للحوثيين والاعلان رسميا عن مصرع"أبو علي" في الساحل الغربي

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وأكد أن المدعو أبو محمد يشغل منصب مشرف في مديرية جبل رأس، وقد تولّى إلى جانب المدعو أبو عبد الملك تنفيذ عمليات قصف على المناطق السكنية بالدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة ألقت القبض قبل أكثر من شهر على عصابة حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية، بينها المدعو عتبة محمود الحليصي ابن عم القتيل أبو محمد الحليصي.

يأتي ذلك بعد ساعات من مصرع القيادي الحوثي العقيد محمد يحيى الحوري المكنى "أبو علي" والمعيّن من الجماعة "أركان محور الدريهمي"، ومسؤول التعبئة للجماعة الحوثية في مديريات الحديدة على أيدي القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن "الحوري" لقي مصرعه في الهجوم المضاد الذي شنته القوات المشتركة على مناطق سيطرة جماعة الحوثي في الدريهمي قبل أيام.