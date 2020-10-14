عرض عسكري في أبين إحتفاءاً بذكرى ثورة 14أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شهد معسكر الشرطة العسكرية بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، عرضاً عسكرياً بمشاركة قوات رمزية من القوات المهام خاصة حزم 3 ، قوات لواء المقاومة الجنوبية أبين احتفاء بالذكرى السابعة والخمسين لثورة 14 المجيدة .

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وفي الحفل، قال القائد نبيل الحنشي قائد لواء مهام خاصة أن الإحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر هو نابع من ايماننا بعدالة الثورة الجنوبية وقيمها الوطنية والذي تمخض عنه اعلان الاستقلال الناجز وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1967م، وهي ترجمة لنضالات شعبنا الجنوبي البطل الذي يخوض اليوم نضالاً عادلاً لاستعادة دولته الجنوبية وهويته وقيمه التي ناضل من اجلها في كل الميادين والجبهات .

بدوه اكد القائد محمد حميد المحرمي اركان لواء المهام خاصة ما تزال قواتنا الجنوبية صامدة في مواقع الشرف والبطولة مدافعة عن قيم الثورة الجنوبية واهدافها في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الوطنية الجنوبية .مؤكداً ان القوات المسلحة الجنوبية على أهبة الاستعداد دوماً وابداً لصد اي محاولات يفكر بها من تسول لهم انفسهم النيل من ارادة شعبنا الجنوبي