شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر بحفل خطابي وفني وتراثي بهيج.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، بإقامة حفلٍ خطابي وفني وتراثي في العاصمة عدن تحت شعار "إرادة - استقلال - سيادة، بحضور ومشاركة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن.



وفي الاحتفالية التي حضرها أيضاً، الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام، والمحامية نيران سوقي، والأستاذ لطفي شطارة، والدكتورة سهير أحمد علي، والعميد ناصر السعدي، والدكتور عبدالناصر الوالي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس، وقيادات عسكرية وأمنية، ألقى اللواء أحمد سعيد بن بريك، كلمة نقل في مستهلها للحاضرين تحيّات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي والفريق التفاوضي الجنوبي المرافق له في العاصمة السعودية الرياض، وتبريكاتهم بهذه المناسبة العظيمة.

وترحّم اللواء بن بريك على شهداء ثورة 14 أكتوبر، وجميع شهداء الجنوب حتى يومنا هذا، مؤكداً أن أرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها، "هي من منحتنا الفرصة اليوم لنعيش هذه اللحظات السعيدة للاحتفال بالذكرى 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، هذه الثورة التي خلقت قيادات وجيل بعد جيل وهذا الجيل الثالث لقادة قدموا الكثير وضحوا حتى قادونا للنصر، في مقدمتهم راجح بن غالب لبوزة وغيره من القافلة الطويلة من الشهداء الأبرار".

وأضاف اللواء بن بريك قائلاً:" ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة علينا، تعيش بلادنا ظروفاً صعبة، لكننا رجالها المتحدون أمام كل من هو ضدنا في الداخل والخارج ونحن لهم بالمرصاد، وتلك العناصر التي تريد سوء بأرضنا وشعبنا، الذين لم يعتبروا من الهزائم في أرض المعركة، ولازالوا يتآمرون علينا في الداخل والخارج، ولكن شعبنا صامد ويقف وقفة رجل واحد كبركان ثائر عليهم، وسنحتفل بنصرٍ ثانٍ قريبا بإذن الله".

وأكمل اللواء كلمته قائلاً:" كثير من الأصوات تردد هذه الأيام مسألة التنافس على المناصب، نؤكد لهم إننا لا نريد مناصب ، نحن نريد وطن وقياداتنا في المفاوضات وهنا في الداخل تناضل من أجل الاستقلال والوطن، نحن شعب عنيد وقيادة عنيدة وسنظل نحمل أسلحتنا للدفاع عن هذه الأرض وهذا الشعب، ونقدم الشكر لفريقنا التفاوضي الصامد في الرياض ولن نتنازل عن حق تقرير المصير وتحقيق الاستقلال للجنوب، والجنوب سيأتي برجاله وكل مكوناته السياسية".

ووجه اللواء بن بريك الدعوة للمكونات السياسية الجنوبية كافة بالقول: "مهما امتعضنا من بعض السلوكيات ندعوكم من أجل الوقوف وقفة رجل واحد من أجل الجنوب والجلوس على طاولة واحدة لنتحاور بشؤون وطننا وليس المناصب فنحن نبحث عن مستقبل الوطن".

كما وجه اللواء بن بريك رسالة للأشقاء في الشمال قائلاً:" نحن لا نكن العداء لأي بلد، وسنظل اخوة وندافع عن مكاسب ثورتي 14 أكتوبر و26 سبتمبر".

وفي رسالة أخرى للأشقاء العرب، قال اللواء بن بريك :" نحن شعب عربي ولن نرضى أن تدنس أرض الجنوب ببصمات عثمانية وفارسية، وسنظل ندافع عن عروبتنا ورمزها المتمثل بالقضية الفلسطينية".

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واشار اللواء بن بريك إلى أن الجنوب بشكل عام والعاصمة عدن بشكل خاص تعيش مرحلة دقيقة، مثمناً الجهود التي يبذلها المحافظ لملس لتطبيع الحياة في العاصمة، داعياً الجميع إلى التكاتف والوقوف إلى جانب المحافظ لإظهار الوجه المشرق للعاصمة عدن.

وقدم اللواء بن بريك الشكر لدول التحالف وقيادتها الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذا قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وأضاف:"نقول لهم نحنا منهم وهم منا".

وكان الحفل قد افتتح بآي من الذكر الحكيم، أعقبه النشيد الوطني الجنوبي، وقدم بعد ذلك المناضل محمد جابر ثابت كلمة مناضل ثورة 14 أكتوبر، رحب في مستهلها بقيادات المجلس الانتقالي وكبار الضيوف ومناضلي ثورة 14 اكتوبر، رافعا نيابة عن مناضلي الثورة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن هذه الذكرى هي ثورة ضربت الكثير من الدروس والعبر وقدم فيها المناضلون التضحيات على مدى سنوات حتى تحقيق النصر في 30 نوفمبر 1967م.

وقال محمد جابر ثابت أن ثورة اكتوبر هي مرحلة تاريخية انتصر فيها النضال الثوري على المستعمر المحتل الذي عانى منه الشعب من الذل والاستبداد، وتحول بها الجنوب لبركان بشعب ذو نفس تواقة للحرية وحقق فيها أبطال الجنوب نصرهم بصمودهم الثوري من أجل الوطن، والدور الكبير لبقية محافظات الجنوب في اعلان الثورة والسير بها حتى الانتصار، كما قدم شكره للمرأة الجنوبية، مشيدا بمواقفها التي وقفت فيها مع اخيها الرجل في تلك المرحلة وما قدمته من اعمال فدائية ودورها الفعال.

في حين ألقت الأستاذة اشتياق محمد سعد، رئيسة دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس كلمة المرأة في الحفل، قدمت خلالها باسم المرأة الجنوبية التهاني لرئيس المجلس الانتقالي والفريق التفاوضي في ذكرى الثورة.

وأضافت اشتياق سعد :"نحن هنا لنحني لبطولات نساء الجنوب، اللواتي كان لهن دورا مهما في النضال الشعبي، والعمل النقابي والمؤسسي، وظهر دورها قبل وأثناء وبعد الاستقلال، وشاركت شقيقها الرجل في العمل وعملت معه للسلام وحملت السلاح ووقفت بجانبه لحماية مكتسبات الثورة".

كما ألقى القائد عبدالناصر البعوة " أبو همام" ، كلمة المقاومة الجنوبية، ترحم فيها على الشهداء منذ ثورة 14 أكتوبر وحتى هذه اللحظة ومنهم الشهيد راجح بن غالب لبوزة ورفاقه وشهداء الوقت الراهن جعفر محمد سعد وابواليمامة والادريسي، مشيدا بكلمة اللواء بن بريك، ومؤكدا أن المقاومة الجنوبية لن تظل صامتة إذا لم تتواجد حلول جذرية لما يحدث، كون المقاومة هي صمام أمان الشعب.

تخلل الحفل عدة فقرات فنية وتراثية، وقامت فيه زهرات رياض الأطفال بتكريم قيادات المجلس ومحافظ العاصمة عدن بأكاليل الزهور، كما تضمن لوحة فنية استعراضية، وتقديم عدد من الأغاني الوطنية، وإلقاء قصيدة شعرية، نالت استحسان الحاضرين