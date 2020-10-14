الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الإنساني للسعودية والإمارات تجاه الشعب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بالدور الإنساني للسعودية والإمارات تجاه الشعب اليمني، كما وجهت تحذيرا لسياسات تركيا العدائية وتحركات إيران الإرهابية.



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ملتزمة بدعم شركائها في الخليج العربي.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل استهداف المدنيين في السعودية، وتفاقم من الوضع الإنساني في اليمن.

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وأشاد بومبيو، بدور الإمارات والسعودية والأمم المتحدة ودول أوروبية أخرى قدمت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب اليمني، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على توصيلها لمستحقيها.

كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي، هجمات وكلاء إيران في العراق، قائلًا: "تلك الهجمات الإرهابية تنتهك سياده العراق وتهدد أمن شعبه".

وفيما يخص التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، أكد بومبيو أن واشنطن تتابع بقلق الدعم التركي لأذربيجان مما أدى إلى تفاقم الوضع والصراع.

وحذر بومبيو من السياسات العدائية في الأزمات والصراعات، في إشارة للدور التركي في إقليم ناغورني قره باغ.