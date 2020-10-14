شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج نزع الألغام ينفذ عملية اتلاف لكميات من الألغام والعبوات الناسفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتلف البرنامج الوطني لنزع الألغام بمحافظة أبين، اليوم كمية من الألغام والقذائف غير المتفجرة وعبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة يسوف بمديرية لودر.



Advertisements

وأوضح مشرف نزع الألغام في المحافظة قائد الفريق الثالث العقيد الخضر محمد الصوفي، ان عملية الإتلاف شملت 6 الغام مضادا للدبابات، و 24 قذيفة منوعة، و5 عبوات ناسفة و4 قنابل .. مشيرًا إلى أن الفرق بدأت العمل في نزع الألغام في المنطقة الوسطى بأبين مطلع فبراير 2016م ولازالت تعمل حتى اللحظة.

وأشار الى أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريق تعد الثامنة في منطقة يسوف بمديرية لودر محافظة أبين.