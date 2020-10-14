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إطلاق سراح زوجة عمر البشير لتدهور صحتها

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عدن - ياسمين التهامي - أطلقت السلطات السودانية، مساء أمس الثلاثاء، سراح وداد بابكر زوجة الرئيس السابق عمر البشير بعد 10 أشهر من اعتقالها بتهم فساد وتجاوزات مالية.

 

 

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وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت زوجة البشير في ديسمبر الماضي بتهم فساد مالي وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، إلى جانب امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات في المصارف.

 

وطالبت هيئة الدفاع عن وداد بإطلاق سراحها لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية داخل السجن ونقلها للمستشفى للعلاج من فشل كلوي.

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