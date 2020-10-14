شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ريهانا مولعة بالجنس.. مارست العلاقة الحميمة مع كل هؤلاء.. من بينهم رجل أعمال سعودي وصديقتها الشاذة.. "صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرفت​ ريهانا ​بعلاقاتها الكثيرة وكانت منفتحة كثيراً في ممارساتها الجنسية، ولا تنكر أنها على استعداد في أن تقوم بأي شيء يثيرها.

علاقات ريهانا الجنسية كانت حديث الإعلام، إذ كانت معظمها مع نجوم ومشاهير، إحداها إنتهت بشكل سيء وأخرى كانت على

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إتفاق، وثالثة كانت شاذة. فإليكم ما لا تعرفونه عن حياتها الجنسية.



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كريس براون​

كان حبيبريهانالفترة طويلة قبل أن ينفصلا، بسبب تعديه جسدياً عليها ووصولهما إلى المحاكم، وبالطبع يتربع هو على أول قائمة الرجال،

الذين مارست ريهانا الجنس معهم. ويُقال إن علاقتهما الحميمة كانت أحد أهم أسباب بقائهما مع بعضن رغم كل الصعوبات التي مرا بها،

قبل أن تصل الأمور إلى خواتيمها. وحتى بعد أن تركته حاول أن يعود لها عدة مرات، لتصحيح علاقتهما.

​درايك​

هو من الرجال الذين واعدتهم ريهانا بعد إنفصالها عن كريس براون، وكانت علاقة عابرة في حياتها مبنية على الانجذاب الجسدي بينهما،

وظهر ذلك في الأعمال التي جمعتهما.

جي آر سميث

وهو لاعب NBA شهير جداً، لم تدخلريهانامعه في علاقة حب، إلا أنه يٌقال إن سميث لم يذهب في إحدى المرات إلى التمرين الخاص

بفريق كرة السلة الذي يلعب معه، وذلك لأنه شعر بآلام كبيرة بعد أن أمضى الليلة مع ريهانا، فمن يعلم ماذا كانا يفعلان طيلة الليل؟

إضافة الى ذلك سربت عدة صور لهما وهما قريبان كثيراً على بعضهما، ويقبّلان بعضهما.

مات كامب

وهو لاعب بايسبول شهير واعدتهريهانالمدة سنة تقريباً، ويبدو أن ريهانا تنجذب بقوة إلى الرياضيين إذ تحب الشاب الذي يعتني بمظهره.

وعام 2010 قررت ريهانا أنها حاضرة لكي تدخل في علاقة، وصرحت عدة مرات أنها سعيدة ومرتاحة مع مات. تقول ريهانا إن علاقتها بمات

كانت قائمة على الحب، وليس على الانجذاب الجسدي فقط.

​ميليسا فورد

نعم ميليسا هي شابة وبالتحدبد إحدى الصديقات العزيزات لـريهاناإلا أن علاقتهما كانت غريبة جداً، حتى بدأت الصحافة تتدخل أكثر

في الرابط بينهما، خصوصاً أن تصرفاتهما كانت تفضحهما، فكانا يمسكان بيد بعضهما دوماً ويغازلان بعضهما، ورجحت مصادر مقربة

من الصديقتين أن موضوع علاقتهما الجنسية ليست مستبعدة أبداً، خصوصاً أن ريهانا منفتحة جنسياً على كل أنواع الحب والعلاقات

بين البشر.

​جاي زي

وهو زوج النجمة بيونسيه الحالي، وجمعته علاقة عابرة بريهانا قبل أن يقرر أن يستقر ويتزوجريهانا، وليس ذلك غريباً على جاي زي

الذي يُعتبر من الفنانين، الذين يحبون الارتباط بالنساء الجميلات من البشرة السمراء.



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جاستن تيمبرليك​

هل فعلها وخان زوجته جيسيكا بيل مع ريهانا؟ انتشرت هذه الشائعة بقوة بعد أن عملا سوياً، إذ كان جاستن ينتج ألبومريهانا

وبدأت وقتها الأخبار تنتشر، وتحوّلت إلى مصيبة كادت تنهي زواج ريهانا لو لم تتصل الأخيرة ببيل وتوضح لها أنها لن تمارس الجنس

مع رجل متزوج في حياتها، وأنهما صديقان فقط لا غير، إلا أنه يقال إن بيل تجاهلت الموضوع مع أنها كانت متأكدة أن ريهانا حاولت

أن تخرّب زواجها، بعد أن وجدت رسالة على هاتف زوجها من ريهانا تسأله إن كان لا يزال مع بيل، فيبدو أن العلاقة الجنسية غير مؤكدة،

لكن الانجذاب حدث بقوة.

​كانيي ويست​

وحدث ذلك قبل أن يتزوج بنجمة تلفزيون الواقعكيم كارداشيان،وحتى قبل أن يرتبطا. وفي الواقع كان هناك إنجذاب جسدي بين الطرفين،

إلا أن الأمر انتهى سريعاً من دون أن تنكشف تفاصيل العلاقة.

​ريك روس

وهو مغني راب شهير ارتبط اسمه بريهانا بعد الريمكس، الذي تعاونا فيه، ويقال إنه أمضى ليالٍ معها، إلا أن العلاقة لم تتخط

الحاجات الجنسية.

​حسن جميل

وهو الحبيب الحالي لريهـانا رغم أن العلاقة متقطعة بينهما، وهو رجل أعمال من السعودية ومن أغنى الرجال الشباب في الشرق

الأوسط، صوره الفاضحة مع ريهانا التي سربت لهما على البحر أكدت بشكل مباشر وجود علاقة حميمة بينهما، حتى أنه إنتشرت

أخبار في فترة معينة تفيد أنريهاناكانت حاملاً منه، إلا أنه تبين أن الموضوع غير صحيح.

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المصدر/ وكالات