السفارة اليمنية في القاهرة تحتفي بالعيد ال ٥٧ لثورة الـ 14 من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت السفارة اليمنية في مصر اليوم الأربعاء، بالعيد الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة .



وخلال الفعالية نقل السفير محمد مارم تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى أعضاء البعثة الدبلوماسية وأبناء الجالية اليمنية في مصر بهذه المناسبة العظيمة .. مؤكداً بإن احتفالات شعبنا بأعياد الثورات اليمنية يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران على الدولة ومؤسساتها .

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وثمن السفير مارم تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من أجل استعادة الدولة وانهاء كابوس الانقلاب الذي تحاول من خلاله شرذمة من الناس اعادة عجلة التاريخ الى الوراء .

وقال مارم " لا يمكن لنا في هذه اللحظات التاريخية ان نغفل الدور المصري الداعم والمساند لبلادنا وشعبنا وثوراته المجيدة "، مثمناً ما تقدمه مصر اليوم من رعاية كريمة لأبناء الجالية اليمنية ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا وموقفها الثابت والدائم من قضية إستعادة الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة أراضيه .

ورفع السفير مارم باسمه ونيابة عن البعثة الدبلوماسية لبلادنا أسمى آيات التهاني والتبريكات الى رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الخالدة، سائلاً الله العلي القدير ان تحل الذكرى القادمة وقد تحقق لشعبنا ما يصبو اليه من انعتاق من سلطة الميليشيات الانقلابية واستعادة الدولة ومؤسساتها.