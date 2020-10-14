رئيس الوزراء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، حيث جرى مناقشة الجهود والتحركات الأممية والدولية لتحقيق السلام، واستمرار ميليشيات الحوثي في إفشال هذه الجهود.



وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الشرعية الثابت بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. مشيرا الى ان هذا التعاطي الايجابي يقابله تصعيد للمليشيات الحوثية في عدة جبهات وخروقاتها المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم في الحديدة، والدور المطلوب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

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وقال "ان هذا التصعيد بما في ذلك اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والأحياء السكنية والاشقاء في المملكة مؤشر واضح على عدم جدية مليشيا الحوثي في السلام والحل السياسي".

وتطرق اللقاء الى الأوضاع الإنسانية وكذا الجهود الجارية لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات الأمنية والعسكرية.

و أكد سفير الاتحاد الأوروبي، استمرار دول الاتحاد الاوروبي في دعم خيارات السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.. منوها بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل عمل المنظمات وما تقوم به لتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.