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قصف مدفعي حوثي على أحياء التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قصف مدفعي حوثي على أحياء التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، قصفًا مدفعيًا على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

 

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 مصادر محلية في التحيتا أفادت، أن المليشيات أطلقت من مناطق تمركزها عدد من قذائف الهاون على الأحياء السكنية الواقعة شمال مركز مدينة التحيتا. 

 

وأضافت، أن القصف كان بصورة عشوائية وتسبب في إثارة الخوف والرعب بأوساط الأهالي وتعطيل أعمالهم بالمدينة. 

 

وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من مليشيات الحوثي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة

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