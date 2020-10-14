فرق طوارئ الهلال الإماراتي تستقبل بالخوخة النازحين من الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استقبلت فرق الطوارئ بهيٸة الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بمديرية الخوخة النازحين القادمين من مديرية الدريهمي ومناطق خطوط التماس بمحافظة الحديدة.
وفور وصول النازحين باشرت فرق الطوارئ بالهلال بإنشاء مخيم لإستيعاب الأسر النازحة وتوفير مواد الإيواء والمياه وسبل الحياة لتخفيف معاناة الاسر النازحة التی خرجت من ديارها تاركة كل ما تملك خلف ظهرها لينجوا بارواحهم ونساٸهم واطفالهم ويجدوا في مديرية الخوخة الملاذ الآمن بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر.
وفي هذا الصدد صرحت “فتحية المعمري” مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة” إن هيٸة الهلال بادرت قبل اي منظمة بإستيعاب النازحين الجدد وقدمت لهم مواد الايواء والغذاء وهذا يدل علی مدی تمسك هيٸة الهلال بمبادٸ العمل الانساني الذي بدأته منذ اربع سنوات في الساحل حتی اليوم دون كلل او ملل ، بل ان هيٸة الهلال هي المنظمة الراٸدة في المجال الإنساني في اليمن وعلی مستوی العالم ”.
وتوجهت المعمري بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التی تولي العمل الإنساني اهمية قصوی هدفاً وغاية وتجسيد علی الواقع والساحل خير شاهد.
من جهته صرح مندوب الهلال بالساحل الغربي قاٸلا ” ان الواجب الإنساني يحتم علينا الوقوف الی جانب المحتاج والمسكين والمغبون والجاٸع والنازح حتی تعود الحياة الی نصابها وما هذا الدعم الا تجسيد لأهداف هيٸة الهلال الأحمر الإماراتي السامية التی تسعی لأجل بناء الإنسان وتخفيف معاناته بما يحفظ كرامته ويصون حقوقه و يضمن له العيش بكرامة “.
واكد ان هيٸة الهلال تمضي قدماً دون تراجع في تقديم العون والمساعدة لسكان اليمن عموما والساحل علی وجه الخصوص ٠ عدد من النازحين عبروا عن فرحتهم العارمة بتوفير المأوی الآمن لهم ولاسرهم بعد ان خرجوا من ديارهم لا يملكون شٸ وتوجهوا بالشكر الجزيل لدولة الامارات وشعبها علی وقفتها الأخوية الصادقة مع اهالي الساحل الذين لن ينسوا دورها الكبير في خدمة الإنسانية
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