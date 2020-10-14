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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز الكاتب اليمني "نجيب نصر" بجائزة "كتارا" للرواية العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
عدن - الخليج 365
فاز الكاتب اليمني، نجيب نصر، بجائزة "المؤسسة العامّة للحي الثقافي كتارا" في فئة الرواية غير المنشورة.
ونال "نصر" الجائزة التي أعلن في حفل عبر الإتصال المرئي عن بُعد عن روايته "نصف انسان" إضافة إلى كلٍا من الأزهر الزنّاد من تونس عن "الناطور"، وسعيد العلام من المغرب عن "عذراء غرناطة: حب بين مدينتين"، وسالم محمود سالم من مصر عن "حدث في الإسكندرية"، وغازي حسين العلي من سورية عن "مرسيدس سوداء لا تخطئها عين- كوميديا وطنية".
وتبلغ قيمة كلّ جائزة ثلاثين ألف دولار، إضافة إلى نشر الأعمال الفائزة وترجمتها إلى الإنكليزية.
وفي كلمة مسجّلة، قال خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام لـ "المؤسّسة العامة للحي الثقافي كتارا"، إنَّ إعلان نتائج الدورة السادسة عن بُعد فرضته متطلّبات الإجراءات الاحترازية المتخذة في كل أنحاء العالم للوقاية من فيروس كوفيد 19، مؤكّداً التزام المؤسّسة بمعايير النزاهة والشفافية في كل مراحل الجائزة، مضيفاً أنَّ ذلك "جعلها في مقدّمة الجوائز الأدبية العربية".
يُذكر أنَّ الدورة السادسة، التي تُقام بإشراف من "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" (الألكسو) وتحتفي بالروائي العراقي غالب طعمة فرمان شخصيةً للعام، شهدت أكبر نسبة مشاركة منذ انطلاقها في 2014؛ حيث استقبلت 2220 مشاركة في مختلف فروعها، بزيادة بلغت 370 مشاركة عن الدورة الخامسة.
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