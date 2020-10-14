الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم معاناة اليمنيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، من تفاقم معاناة اليمنيين جراء الصراع الممتد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت المنظمة الدولية، في تغريدة على تويتر: "إن الصراع، الذي يمتد لأكثر من 5 سنوات، ساهم بشكل كبير في تفاقم معاناة المواطنين". Advertisements وأضافت: "الصراع والاقتصاد الهش ونقص التمويل الإنساني تعد عوامل رئيسية تؤدي إلى تفاقم ضعف ملايين الأشخاص في اليمن. وتابعت: "حان الوقت الآن للتوقف عن خلق مخاطر جديدة". وتسببت الحرب الدائرة في البلاد إلى أسوأ أزمة انسانية في البلاد، وبات 24.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات انسانية تبقيهم على الحياة وفق تقديريات الأمم المتحدة.

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