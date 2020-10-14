الحوثية تغلق مدارس خاصة بصنعاء بعد بدء المليشيا خصخصة التعليم الحكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

صنعاء - الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لميليشيا الحوثي، إغلاق ثلاث مدارس أهلية في صنعاء بحجة "عدم حصولها على تراخيص مزاولة عمل مؤسسات التعليم الأهلي والخاص" بحسب وكالة "سبأ" التابعة للميلشيا.



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ونقلت الوكالة عن وكيل الوزارة لقطاع التعليم قوله إن "المدارس التي صدر بإغلاقها قرار وزاري هي أرض الحضارة بمديرية التحرير، أنوار الغد بمديرية بني الحارث، سام فرع 2 بمديرية آزال في أمانة العاصمة".

وأشار إلى أنه "سيتم السبت المقبل الإعلان عن المدارس التي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة إزاءها نظرا لمخالفتها قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية".

ودأبت ميليشيا الحوثي منذُ انقلابها أواخر 2014 على مضايقة القطاع الخاص والاستحواذ عليه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومؤخراً بدأت بخصخصة مدارس حكومية وأعلنت مدارس من بينها مدرسة بلقيس الشهيرة في صنعاء عن رسوم باهظة على كل طالب يدرس فيها، في خطوة حذر مراقبون من أنها تهدف لإعاقة العملية التعليمية وتجهيل الجيل القادم