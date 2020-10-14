عمليات إغارة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة في قطاع الفاخر شمال غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

الضالع - الخليج 365

شنَّت القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة والمشتركة عمليات إغارة واسعة استهدفت من خلالها أماكن تتمركز فيها المليشيات الحُوثية شمال وغرب مدينة الفاخر جنوبي بلاد العود في محافظة إب اليمنيَّة، استمرت المواجهات فيها طوال ساعات الفجر حتَّى ساعات الصباح الأولى.



المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري في إحاطة لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» قال:"إن هذه العمليات أتت كإجراء استباقي استهدفت تحركات معادية للمليشيات الحوثية في قطاع الفاخر غرب مديرية قعطبة، في الوقت الذي تأتي في إطار حرب الإستنزاف التي تُمَهِّد لتحركات مستقبلية نحو المناطق التي لازالت تقع تحت سيطرة المليشيات جنوب محافظة إب وسط اليمن.

وأضاف أن هذه العمليات أتت بإشرافٍ مباشرٍ من قائد محور الضالع القتالي، قائد اللواء 30 مدرع العميد ركن مظلي ـ هادي أحمد العولقي، وبتنسيق مشترك مع العمليات المشتركة وقيادة التحالف في محور الضالع، وقد تلقت المليشيات الحوثية فيها ضربات موجعة وخسائر كبيرة في صفوفها.

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وأشار إلى أن سلاح المدفعية الجنوبي نفّذ ضربات مدفعية على مواقع تمركز المليشيات الحُوثية شمال وغرب مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة وتمكّنت المدفعية من إصابة العديد من المواقع والأهداف العسكرية في عمق العدوّ.

وقال العقيد ـ عبده مصلح، ركن التوجيه المعنوي للواء 30 مدرع في حديث لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» إنَّ قوات من اللواء 30 مدرع تساندها وحدات من القوات الجنوبيَّة والمشتركة تمكَّنت من تنفيذ عمليات الإغارة فجر اليوم الثلاثاء وحققت جميع الأهداف المرجوَّة منها بنجاح.

وأكّد أن عدد من عناصر الميليشيات الحُوثية المرتبطة بإيران لقوا مصرعهم وأُصيب آخرون بجروحٍ جراء هذه المعارك التي دارت لعدة ساعات شمال وغرب قطاع الفاخر.

وتأتي عمليات الإغارة هذه بعد سلسلة من المحاولات الهجومية والتسللية للمليشيات الحوثية في أكثر من قطاع والتي تمكَّنت القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة من إفشالها جميعاً، في الوقت الذي تستهدف فيه المليشيات المناطق السكنية للتغطية عن خسائرها الميدانيَّة