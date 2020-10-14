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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي شرق المدينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي، لهجوم مسلح شنته مليشيات الحوثي على مواقعها، شرق مدينة الحديدة، غربي اليمن.
ونقل موقع قوات العمالقة، عن مصادر عسكرية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، القول، أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية، شنت هجومًا واسعًا على مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 شرق المدينة، تصدت له القوات وكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأضافت أن اشتباكات عنيفة أعقبت الهجوم الحوثي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحي حوثيين.
إلى ذلك شنت مليشيا الحوثي الانقلابية مساء الثلاثاء وفجر اليوم، قصفاً مكثفاً، استهدفت الأحياء السكنية الواقعة في حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحَوَك جنوب مدينة الحديدة، ومدينة الصالح ومنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بصورة متواصلة.
ويأتي هجوم المليشيات الحوثية عقب أيام، من انكسارها في جبهات الدريهمي والتحيتا وحيس؛ على أيدي القوات الحكومية، وسقوط مئات القتلى والجرحى الحوثيين؛ بينهم قيادات عليا
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