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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو” هند القحطاني وابنتها المراهقة تثير غضب الجمهور برقصة “شوفوا جسمي”

https://www.instagram.com/p/CGPtBSrDlak/?utm_source=ig_embed&ig_mid=92332FE7-33D4-4D55-8CDF-25D508E4CF12 سخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانة السعودية هند القحطاني، وذلك بعد ان استعرضت جسدها وجسد ابنتها من خلال قيامها بالرقص بطريقة مُعينة. حيث ظهرت هند القحطاني بالمقطع الذي تم المتداول وهي تقف خلف ابنتها الكبرى أروى. لتبرز مؤخرتها بالاضافة الى بطنها المكشوف، وتترقصان معاً على انغام أغنية “راب” أجنبية وقد سخر النشطاء على رقصة هند القحطاني وابنتها باسم “رقصة شوفوا جسمي”. في إشارة إلى أنها تهدف بهذا الامر من هذه الرقصة ، وفق تركيا الان .https://www.instagram.com/p/CGPtBSrDlak/?utm_source=ig_embed&ig_mid=92332FE7-33D4-4D55-8CDF-25D508E4CF12

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