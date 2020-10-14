عاجل .. مصرع الحوثي ابوالليث في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصرع القيادي الحوثي اللواء أبو البتول الأقهومي، في الساحل الغربي

المركز الإعلامي لألوية العمالقة 14 أكتوبر، 202065

في ضربة موجعة جديدة تلقتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقي القيادي الحوثي البارز اللواء: أبو البتول الأقهومي، مصرعه في الساحل الغربي.

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وأكدت مصادر مطلعة، أن الأقهومي، يُعد من كبار قادة المليشيات الحوثية؛ الذين تلقوا تدريبات سابقة في إيران، وهو مقرّب من زعيمها المدعو: عبدالملك الحوثي، ولقي مصرعه في المعارك الأخيرة التي اندلعت بالساحل الغربي، بعد أن شنت المليشيات الحوثية هجمات على المناطق المحررة جنوب الحديدة.

ويعد مصرع اللواء: الأقهومي، ضربة قاسية وموجعة جديدة تلقتها المليشيات وجعلتها تعيش في حالة تخبط وانهيارات واسعة في صفوف مسلحيها.

وكانت المليشيات الموالية لإيران قد شنت هجمات متفرقة على المناطق المحررة جنوب الحديدة وتكبدت مئات القتلى والجرحى من مسلحيها، بينهم قيادات بارزة ومقربة من زعيم المليشيات.