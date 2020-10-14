شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة تنفصل عن قوات طارق بسبب الخيانة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر خاصة بأن ألوية العمالقة تدرس قرار الخروج من تحت القوات المشتركة المدعومة إماراتيا في مواجهة الحوثيين وإعلان اسم قوات العمالقة فقط.

واوضحت المصادر أن ذلك جاء عقب الخيانة التي تعرضت لها ألوية العمالقة في الدريهمي من قبل طارق صالح ومساعية الرامية لإنهاء تواجد ألوية العمالقة في الساحل الغربي.

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واكدت المصادر أن اللواء الأول عمالقة خاض معركة الدريهمي واستعاد المواقع التي سقطت من ايادي قوات طارق صالح وقد شارك اللواء الاول عمالقة بعدد2 كتائب من(6)كتائب.

كما أشارت المصادر الى أن ألوية العمالقة لاحظت تحركات لطارق صالح تهدف الى محاولته الإنفراد بالساحل والتظاهر بأنه من تصدى لقوات الحوثي، بينما هو في الميدان لا يتواجد وليس له اي حضور يذكر.