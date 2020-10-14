شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدراً مكشوف وسيقان عارية.. خطيبة نجم مسلسل "أنت اطرق بابي" تصدم الجميع في أول ظهور لها .. جرءتها اثارت جنون الشباب وجمالها قهر... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل النجم التركي وبطل مسلسل "​أنت اطرق بابي" الفنان اسماعيل إيجي شاشماز يوم الأحد بخطوبته على هاندا أونال في حفل حضره أفراد العائلة والاصدقاء.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا صورا ومقاطع فيديو للممثل الوسيم وخطيبته اللذين احتفلا بحضور زملائهم الفنانيين، من بينهم النجمة التركية ديميت أوزدمير وبيرك أوكتاي.

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ولم تخلو الخطوبة من العادات والتقاليد التركية، حيث قدمت هاندا أونال القهوة المالحة إلى عريسها الا انه لم يستطع تحملها وأبدى رد فعل طريفة جعلت الحاضرين يضحكون.

يذكر أن إسماعيل انفصل عن مسلسل "أنت أطرق بابي" الذي يحقق نجاحاً كبيراً وتصدرت قوائم البحث في محركات جوجل، نظراً للاقبال الكبير على مشاهدته من قبل عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

ويحكي المسلسل الرومنسي قصة فتاة تدعى "إيدا يلديز" وهي فتاة طموحة وذكية ومحبة للدراسة وتسعى لتحقيق أحلامها عن طريق النجاح بدراستها.

ولكن هناك عقبة رئيسيّة تقف في وجهها، وهي صعوبة الحصول على منحة جامعية لإكمال دراستها.

فجأة يظهر في حياة إيدا شخص يدعى سيركان بولات، وهو رجل أعمال شرير يعرض مساعدتها في الحصول على منحة جامعية ولكن بشرط غريب، وهو أن تدعي إيدا أنها خطيبته مدّة شهرين.

تقع إيدا بحيرة من أمرها، فترفض في البداية الطلب الذي تقدم به سيركان لأنه ليس منطقياً ولأنها بكل بساطة تكره هذا الرجل، لكن مع مرور الوقت لا تبقى لدى إيدا خيارات أخرى فتضطر للموافقة من أجل تسيير مصلحتها.

فهل تمضي الأمور على ما يرام كما كان مخططاً لها، أم يقع هذا الثنائي اللطيف بالحب؟ هذا ما ستعرفونه خلال مشاهدة المسلسل الذي يحتوي على الكثير من اللحظات الرومانسية الممزوجة بالمواقف المضحكة أحياناً، وهو ما جعل المسلسل بعيداً بشكل كامل عن الملل الذي قد نشعر به أثناء مشاهدة مسلسلات أخرى

أبطال مسلسل أنت اطرق بابي Sen Çal Kapımı

المسلسل من بطولة الممثلة التركية الجميلة هاند إرسيل التي تؤدي دور الطالبة إيدا يلديز، فيما يؤدي كرم بورسين بطل مسلسل "ما وراء الشمس" دور رجل الأعمال سيركان بولات.

فيما تؤدي بيجي أونال حبيبة نجم مسلسل الحفرة أراس بوبوت دور سيلين أتاكان صديقة إيدا.

في حين يؤدي الممثل الشاب إسماعيل إيجي سمزاز دور جان كاراداج، وصاحبة العيون الزرقاء ميليسا دونجل دور سيرين باسار، ومن إخراج سيركان أوزير.

مدة الحلقة الواحدة من المسلسل ساعتان و10 دقائق ويُعرض كل يوم أربعاء على قناة Fox TV الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين أنَّ هناك بعض المواقع العربية التي تقدم لك خدمة مشاهدة مسلسل أنت اطرق بابي مترجماً.