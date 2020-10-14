شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور.. إيفانكا ترامب تحضر إجتماعاً للأمم المتحدة بدون ملابس داخلية.. كانت مناطقها الحساسة واضحة جداً وأثارت جنون الحاضرين.. ش... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور مثيرة لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت موجة من الجدل خلال اجتماع اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي,

وظهرت إيفانكا ترامب وهي ترتدي قميصا أزرق بدون حمالة صدر بشكل لافت للنظر ما عرضها لانتقادات واسعة.

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وركزت الكاميرات والحاضرين على إطلالة ابنة ترامب الفاضحة التي غدت مادة دسمة للصحافة.

ويأتي تداول الصور بالتزامن مع نشر ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس ترامب، وصفت فيها ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".