أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

المملكة السعودية تدين هجمات مليشيات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/506564/ استشهاد مدني وإصابة آخرين جراء قصف حوثي على مدغل بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/506565/ لحج.. مجهولون يعبثون بمواقع ومعالم أثرية دينية وتاريخية في المضاربة https://www.elyamnelaraby.com/506569/ الحديدة.. إصابة طفلة بالدريهمي بشظايا قذيفة هاون حوثية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/506576/ البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/506581/ عدن.. اختفاء شابة عشرينية في مديرية المنصورة https://www.elyamnelaraby.com/506583/ الضالع.. المشتركة تشن قصا مدفعيا عنيفا على مواقع للمليشيا في العود https://www.elyamnelaraby.com/506589/ محلل سياسي لـ"الخليج 365": الحديث عن ثورة 14 أكتوبر يعد بمثابة ذكرى أهم محطات النضال https://www.elyamnelaraby.com/506591/

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