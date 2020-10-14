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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي لـ"اليمن العربي": الحديث عن ثورة 14 أكتوبر يعد بمثابة ذكرى أهم محطات النضال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الشحات غريب
قال المحلل السياسي مرزوق الصيادي إن الحديث عن ذكرى الـ 14 من أكتوبر حديث يعد بمثابة ذكرى أهم محطات النضال وأبرز انتصارات الشعب اليمني كون هذه المناسبة احتفال بدحر المستمعر البريطاني الذي استعمر جنوب اليمن لعقود من الزمن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أبناء جنوب اليمن قدموا خيرة الرجال شهداء من أبرز الرموز العسكرية والشخصيات الاجتماعية والسياسية في مواجهة المستعمر البريطاني،
وتابع حديثه قائلاً: اعتقد ومن وجهة نظري إن ال14 من اكتوبر ذكرى خالدة وانتصار عظيم لانه مشروع واجة استبداد المستعمر وانتصر عليه باراده شعبية لاتقهر برغم الفارق الكبير بين قوه المستمعر من حيث الامكانيات العسكرية والاقتصادية الخ وشح الامكانيات لابناء الجنوب الا ان الارادة لاتقهر.
ونبارك هذا الانتصار التاريخي الذي سيظل ذكرى عظيمة للأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل.
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